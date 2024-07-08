الاحتلال يهدم مدرسة خلة عميرة الأساسية المختلطة شرق يطا

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، مدرسة خلة عميرة الأساسية المختلطة، شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت خلة عميرة التابعة لبلدية خلة المي شرق يطا، وهدمت المدرسة التي بُنيت على نفقة الأهالي ومؤسسات أوروبية، وتبلغ مساحتها 330 مترا مربعا، ويدرس فيها 70 طالبا وطالبة، من الصف الأول الأساسي إلى الخامس.

وهاجم مستوطنون "كرمئيل، واتسخار مان"، المدرسة أكثر من مرة وحطموا محتوياتها، بهدف الضغط على الأهالي للرحيل من تلك المنطقة، التي يسعى الاحتلال بشتى الطرق إلى تهجير سكانها قسرا والاستيلاء عليها لصالح المستعمرتين.

وبحسب وزارة التربية والتعليم العالي، فقد تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، من قبل الاحتلال ومستوطنيه، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت صباح اليوم، ثلاثة منازل، وحظائر أغنام، وجرفت أراضي ووحدات صحية وخزانات مياه، واقتلعت أشجارا، في مسافر يطا جنوب الخليل.