جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد أحمد أبو الهيجا في بلدة كفر دان

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة في جنين، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الشاب أحمد رشاد أبو الهيجا، الذي ارتقى أمس متأثرا بإصابته بجروح خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، الجمعة الماضية.

وفي بلدة كفر دان، مسقط رأس الشهيد أبو الهيجا، ألقت عائلته ومحبوه وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر.

وحمل المشاركون في الجنازة جثمان الشهيد على الأكتاف، قبل الصلاة على جثمانه ومواراته في ثرى مقبرة البلدة، حيث أُلقيت عدة كلمات نددت بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني.

وكانت طائرة إسرائيلية مسيّرة قد قصفت مجموعة من الشبان قرب "دوار العودة" في مخيم جنين، حيث استُشهد على إثرها 4 شبان على الفور وأصيب أبو الهيجا بجروح خطيرة حينها، ليعلن استشهاده مساء أمس.