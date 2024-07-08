الصحة: 40 شهيدًا و75 مصابًا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بارتكاب قوات الاحتلال ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 40 شهيدًا و75 مصابًا.

وأوضحت الصحة، في تقريرها اليومي، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38193 شهيدًا و87903 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر موقع الوزارة الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات.