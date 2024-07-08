سرايا القدس كتيبة نابلس: أوقعنا قوات الاحتلال بكمين محكم

فلسطين اليوم

قالت سرايا القدس إن مجاهديها في كتيبة نابلس تصدوا فجر اليوم لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة في أكثر من محور، حيث تركزت المواجهات في منطقة قبر يوسف وشارع عمان وشارع القدس وشارع فيصل ودوار الغاوي ومخيم بلاطة ومنطقه الضاحية ومنطقه جبل الشمالي.

وأعلنت كتيبة نابلس إيقاع قوات الاحتلال خلال انسحابها في منطقه كلية الروضة في كمين محكم وأستهدافها بصليات من الرصاص .

كما فجر مجاهدو كتيبة نابلس عددا من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال، ومن ضمن العبوات عبوة (نابلسي 1) في آلية لقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف.