مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب رام الله

فلسطين اليوم

أقام مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الإثنين، بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية خاصة، قرب بلدة بيتللو، إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفاد شهود العيان، أن مستوطنين متطرفين، نصبوا صباح اليوم، خياما على أراضٍ يملكها مواطنون فلسطينيون من بلدة بيتللو، شمال غربي مدينة رام الله.

وذكرت المصادر أن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا جبل "مصطفى العلي" في بلدة بيتللو، ونصبوا خيامًا، ورفعوا فوقها أعلام الاحتلال، تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.

ووفقًا لمعطيات نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين أقاموا 17 بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية، معظمها رعوية، تركزت في محافظات: رام الله والبيرة، نابلس، سلفيت، بيت لحم، الخليل وقلقيلية.

وأشارت "مقاومة الجدار" إلى أن سلطات الاحتلال "شرعنت" 11 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية.

ومنذ مطلع 2024 وحتى نهاية حزيران الماضي، أحالت سلطات الاحتلال للدراسة، 83 مخططا هيكلياً لتوسعة مستوطنات أو إقامة أخرى جديدة؛ منها 39 مخططاً في مستوطنات الضفة و44 في القدس.