الهلال الأحمر في غزة: كسرنا الحصار شمالي القطاع.. ونحذّر من انتشار الأوبئة

فلسطين اليوم

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تمكّنه من كسر الحصار عن شمالي القطاع، على الرغم من استهداف الاحتلال لطواقمه.

وأشار الهلال الأحمر إلى أنّ النقص في الوقود، أجبره على إيقاف 18 عربة إسعاف تابعةً له عن العمل، محذّراً من انتشار الأوبئة الأمراض في صفوف النازحين.

كذلك، طالب الهلال الأحمر في غزة، الأطراف الدولية بضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي فوراً.

وفي السياق نفسه، توقّعت مجلت "ذا لانست" الطبية البريطانية، وهي إحدى المجلات الأكاديمية الأكثر تأثيراً في العالم، أن يتجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة الـ186 ألفاً، بعد انتهاء الحرب، نتيجة إصابتهم بالأمراض الإنجابية والأمراض المعدية وغير المعدية من جرائها.

وتوقّعت أن يكون عدد الشهداء الإجمالي كبيراً نظراً لشدة الحرب، تدمير الاحتلال البنية الأساسية للرعاية الصحية، النقص الحاد في الغذاء والمياه والمأوى، عدم قدرة السكان على النزوح إلى أماكن آمنة، ومنع تمويل لوكالة "الأونروا".

وأكدت "لانست" أنّ وقف إطلاق النار الفوري والعاجل في قطاع غزة، أمر ضروري، ويجب أن يكون مصحوباً بتدابير تمكّن من توزيع الإمدادات الطبية والغذاء والمياه النظيفة، وغيرها من الموارد لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية.