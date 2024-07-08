شهيد وإصابات بقصف إسرائيلي على لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطن لبناني وأصيب آخرون، صباح وفجر اليوم الإثنين، عقب سلسلة استهدافات وقصف إسرائيلي طال عدة مناطق في لبنان، لا سيما قرى الجنوب اللبناني.

وذكرت مصادر طبية لبنانية، أن مواطنًا استشهد وجرح آخر، جراء غارة للاحتلال على سهل القليلة، جنوبي مدينة صور، جنوب لبنان.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام"، قد أفادت بأن الطيران الإسرائيلي المُسير، شنّ في الساعات الأولى بعد منتصف ليلة (الأحد| الإثنين) غارتين، مستهدفًا سهل القليلة جنوب مدينة صور.

وقالت الوكالة الوطنية" الرسمية، إن الاحتلال الإسرائيلي شنّ 3 غارات على جبل طورة في منطقة جزين؛ ما أدى لتدمير "زريبة" للماعز ومنزل الراعي. منوهة إلى وقوع أضرار مادية قُدرت بمقتل أكثر من 500 رأس ماعز، إلى جانب فقدان الراعي.

وتعرضت بلدة برج الملوك، في مرجعيون، لقصف مدفعي ثقيل بعد منتصف الليل، مما تسبب بتحطم الزجاج للعديد من المحال والمنازل في البلدة واضرار مادية بالممتلكات، وفقًا للوكالة اللبنانية الرسمية.

ولفتت المصادر الرسمية النظر إلى أن عائلة لبنانية في بلدة قبريخا "نجت بأعجوبة، بعد أن استهدف صاروخ جو- أرض إسرائيلي منزلها، ولم ينفجر في طلوسة".

وأشارت "الوكالة الرسمية" إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بلدة عيتا الشعب، جنوبي لبنان، بصاروخين موجهين من داخل المواقع العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن منطقة اللبونة، عند أطراف الناقورة، في الجنوب اللبناني، كانت قد تعرضت الليلة الماضية لقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال.