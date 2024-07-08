إصابة ضابط في جيش الاحتلال بجروح خطيرة بمعارك شمال غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، إصابة ضابط إسرائيلي خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال أن ضابطا في كتيبة 82 أصيب بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس الأحد عن مقتل ضابط بوحدة الهندسة من منطقة "ساجور" في الشمال المحتل، مشيرًا إلى أنه قتل في حدث صعب في قطاع غزة، فيما أصيب جندي آخر بجراح خطيرة.

ووفق إعلانات جيش الاحتلال الرسمية، قتل 10 ضباط وجنود من مطلع شهر يوليو/تموز الجاري في جبهات القتال بقطاع غزة إضافة للضفة الغربية.