قوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلتين

فلسطين اليوم

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت 26 مواطنًا فلسطينيًا، عقب اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال في الساعات الأولى من فجر الإثنين 5 فتية من مركبة، عقب الاعتداء عليهم وأصابت شابًا آخر بالرصاص، في حي البالوع قرب المدخل الشمالي لـمدينة البيرة، وسط الضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشاب محمد حمدان الريماوي، بعد اقتحام منزله في بلدة بيت ريما، شمال غربي مدينة رام الله، وسط الضفة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، واعتقلت كلًا من الشابين: سامر العزة ومحمود شاهين، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد قاسم لطفي نجاجرة، وعمار محمد خليل شكارنة، بعد مداهمة منزليهما في بلدة نحالين، غربي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة المحتلة.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية، 6 شبان من بلدة فقوعة، شرقي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم وتحطيم محتوياتها، وهم: تميم عبد القادر مساد، يوسف أبو سلامة، يامن أبو حامد، أحمد ناصر أبو سلامة، لؤي هيثم النادي، وعدي زياد الماضي.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، المواطن المقدسي جهاد مشاقي؛ مدير الحكم المحلي في بلدية القدس سابقاً، عقب دهم وتفتيش منزله في مدينة القدس المحتلة.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية، قد اعتقلت فجر اليوم، شابًا (مجهول الهوية) عقب اقتحام ومحاصرة منزل عائلته في مخيم عقبة جبر للاجئين، جنوب غربي مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية.