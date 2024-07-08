إعلام عبري: دوي صفارات الإنذار في نهاريا يرتفع إلى 500%

فلسطين اليوم

ارتفعت نسبة دوي صفارات الإنذار في المناطق الواقعة جنوبي نهاريا، شمالي فلسطين المحتلة، إلى 500%، بحسب ما أفادت به "القناة 12" العبرية، ما يشير إلى زيادة وتيرة العمليات التي ينفّذها حزب الله.

ويواصل حزب الله تنفيذ العمليات العسكرية ضدّ أهداف تابعة للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، موسعاً مدى إطلاق النار في العديد منها.

وإلى جانب هذا الارتفاع في نسبة دوي صفارات الإنذار، فإنّ العديد من الصواريخ والمسيّرات التي يطلقها الحزب تصل إلى أجواء فلسطين المحتلة، من دون أن تُفعَّل الإنذارات، الأمر الذي يمنع المستوطنين من التحصّن، ويعرقل قدرة "الدفاع الجوي" الإسرائيلي على صدّ الهجمات.

وفي فيديو "هذا ما رجع به الهدهد"، الذي بثّه الإعلام الحربي للمقاومة في حزيران/يونيو الماضي، عرض حزب الله مشاهد استطلاع جوي من نهاريا، إلى جانب "كريات شمونة" و"كرميئيل" وصفد، وصولاً إلى حيفا المحتلة والعفولة.

وبعد أيام فقط، نشر حزب الله فيديو "لمن يهمه الأمر"، الذي يعرض أهدافاً حيويةً إسرائيليةً يعيد استهدافُها "إسرائيل" إلى العصر الحجري.

وبحسب الإعلام العبري، من بين هذه الأهداف قاعدة أقمار صناعية عسكرية وقواعد عسكرية في منطقة "يهود"، وأخرى في النقب والجليل، يُضاف إليها مرفأ "أشدود" ومطار بن غوريون ومصافي نفط في حيفا المحتلة ومرفأ حيفا.

في غضون ذلك، يواصل مستوطنو الشمال ورؤساء المستوطنات فيه إبداء خشيتهم من التهديد الذي تواجهه المنطقة في ظل استمرار العمليات التي تنفّذها المقاومة الإسلامية في لبنان وتصاعدها واتساعها.