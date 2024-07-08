في اليوم الـ276 للعدوان.. جيش الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة، جراء غارات مكثفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق محيط مدينة غزة شمالي القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، في حي الدرج والتفاح والبلدة القديمة نتيجة لقصف الاحتلال لتلك المناطق.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على المناطق المذكورة، وسُمعت أصداؤها في مناطق شمالي ووسط القطاع.

وقصف طيران الاحتلال منزلًا مأهولًا لعائلة "الهجين" في جباليا النزلة، شمالي قطاع غزة.

وأفاد جهاز "الدفاع المدني" بأن طواقمه انتشلت 10 شهداء من عائلة الهجين بعد قصف منزلهم في جباليا النزلة. مبينًا أن المنزل المستهدف كان يأوي نازحين.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حي تل الهوا ومحيط الجامعات والصناعة في مدينة غزة، وأطلقت طائرات "كواد كابتر" التابعة للاحتلال النار على مفترق المنصورة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. كما أطلقت مروحيات الاحتلال النيران باتجاه المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أمس الأحد، إن 6 صحفيين استشهدوا في قطاع غزة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأمس، ارتقى الشهيد المهندس إيهاب ربحي الغصين، وهو وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، في إثر استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر غربي المدينة.

وفي قصفه المستمر على المدارس التي تؤوي النازحين المدنيين في مختلف أنحاء قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال مدرسة "العائلة المقدّسة" غربي مدينة غزة، ما أسفر عن شهداء وجرحى.

وارتكب "جيش" الاحتلال جريمة مروّعة بقصفه 3 أسرى وهم لا يزالون مكبّلي الأيدي بصاروخ بعد دقائق فقط من الإفراج عنهم من معبر كرم أبو سالم شرقي رفح.