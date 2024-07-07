إعلام عبري: نحو 100 صاروخ من حزب الله.. ربع مليون في الملاجئ وإصابات بينها أميركي

فلسطين اليوم

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله أطلق، الأحد، ما يزيد على 100 صاروخ، مدخلاً ربع مليون إسرائيلي إلى الملاجئ، مُشيرةً إلى أنّ ذلك يأتي "في سياق محاولته ردع إسرائيل عن مواصلة الاغتيالات في لبنان".

وبينما يتواصل سماع صفارات الإنذار في شمال فلسطين المحتلة، حسبما أكّدت مختلف وسائل الإعلام في كيان الاحتلال، أكّد مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي في فلسطين المحتلة، باراك رافيد، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أنّ أميركياً أُصيب في هجوم صاروخي لحزب الله على موقع عسكري إسرائيلي على الحدود مع لبنان، مشيراً إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما كان يفعله أميركي في هذه المنطقة، وهي منطقة عسكرية مغلقة.

وأكدت وسائل اعلام إسرائيلية أن الإصابات التي لحقت بالأميركي بليغة، وقد جاءت نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة "زرعيت".

مراسل "القناة 12" الإسرائيلية في شمالي فلسطين المحتلة، أدار غتيتس، أشار إلى أن الاستهداف حصل عند الساعة الثانية ظهراً، وأن المصاب أميركي وليس إسرائيلياً يحمل الجنسية الأميركية، مضيفاً أنّ الحادثة التي وصفها بالصعبة أدت إلى وقوع جريحين آخرين نقلا إلى مسشفى "نهاريا".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى أربعة، مؤكّدةً أنّ اثنين من الجرحى هم في حالة خطرة.

وفي سياق متصل، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، أنها شنّت هجوماً جوياً بأسراب متتالية من المسيّرات الانقضاضية على ‏مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى على الاتجاه الشرقي (مرصد التزلج الشرقي) في ‏جبل الشيخ، في الجولان السوري المحتل، وأصابت قببه وتجهيزاته التجسسية والاستخبارية ‏ومنظوماته الفنية، ما أدى الى تدمير الأجهزة المستهدفة واندلاع النيران فيها بشكل كبير. ‏