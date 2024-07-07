بالفيديو عشرات الاصابات بقصف مدفعي مكثف على حي التفاح

فلسطين اليوم

وصلت عشرات الاصابات بينهم أطفال، اليوم الاحد، إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، إثر القصف المدفعي الذي يشنه جيش الاحتلال الاسرائيلي على منطقة التفاح شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن "منطقة حي التفاح وضواحيها شهدت قصفا مدفعياً مكثفا، مع عملية نزوح كبيرة للأهالي".

وأضاف المراسل، أن جيش الاحتلال طلب من سكان حي التفاح وشارع الدرج والبلدة القديمة شرق ووسط مدينة غزة، بالإخلاء فورًا.

وتشهد أجواء هذه المناطق، بحسب المراسل، تحليقًا مكثفًا لطيران الحربي والاستطلاع وعلى ارتفاعات متفاوتة.

مدير المستشفى الاندونيسي في شمال قطاع غزة الدكتور مروان السلطان، قال بدوره: إن "إعلان حالة الطوارئ القصوى بأقسام المستشفى بعد إشارة إخلاء مستشفى المعمداني بمدينة غزة".