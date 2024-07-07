غالانت: وقف إطلاق النار في غزة غير مُلزم بحدوث هدنة مع حزب الله

فلسطين اليوم

أكد وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي، يؤاف غالانت، اليوم الاحد، أن وقف إطلاق النار مع إبرام صفقة تبادل أسرى في قطاع غزة، غير مُلزم لحدوث هدنة مع حزب الله.

وقال غالانت، في تصريح صحفي: "سنواصل القتال حتى التسوية"، بحسب القناة 12 العبرية.

وأضاف: "آمل بشدة أن نتوصل إلى صفقة مع حماس".

وأفادت قناة كان العبرية، اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن يجتمع رئيس الـ CIA ورئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات المصرية ورئيس الموساد فى قطر الأربعاء المقبل، لدفع جهود التوصل لصفقة تبادل.



وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل اعلام "إسرائيلي"إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة مساء اليوم بشأن مفاوضات صفقة التبادل.

وأضافت القناة 13 العبرية، أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم مشاورات محدودة مع رؤساء المؤسسة الأمنية بشأن مفاوضات صفقة التبادل.

وأوضحت أن نتنياهو سيحدد خلال مشاورات الليلة تركيبة الوفد الذي سيغادر إلى الدوحة.