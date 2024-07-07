إصابة 5 جنود من جيش الاحتلال بصواريخ حزب الله

فلسطين اليوم

أفادت وسائل الإعلام العبرية بأن خمسة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان، ووُصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة.

وتحدثت مصادر عبرية عن حدث أمني خطير قرب الحدود الشمالية مع لبنان.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" أن القصف الصاروخي أدى إلى تدمير جزء من تجهيزات مقر المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية، واندلاع حرائق داخل المقر.

وأشار حزب الله إلى أن مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة "ميرون" في جبل الجرمق قد تعرض للقصف بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله، الأحد، إنه قصف قاعدة إسرائيلية رئيسية غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأوضح الحزب، في بيان، أنه قصف إحدى القواعد “الرئيسية” في المنطقة الشمالية غرب طبريا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على “‏الاعتداء والاغتيال” الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البقاع، ودعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن نجمة داوود قولها إن شخصا يبلغ من العمر 28 عاما أصيب بجروح خطيرة بشظايا في الجليل الأدنى.

وفي الأثناء أعلن الإعلام العبري اليوم الأحد، إصابة 5 جنود من الجيش “الإسرائيلي” وصفت حالة 2 منهم بالخطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

وأشارت وسائل الإعلام إلى اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة شمالي الأراضي التي تحتلها"إسرائيل".