حكومة الاحتلال تمدد إخلاء المستوطنات الجنوبية والشمالية

فلسطين اليوم

أفاد مكتب رئيس وزاء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الحكومة "الإسرائيلية" وافقت اليوم في جلستها على مقترح رئيس الحكومة تمديد إخلاء سكان المستوطنات الجنوبية والشمالية.

وقال مكتب نتنياهو، إن الحكومة وافقت اليوم في جلستها على مقترح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمديد إخلاء سكان المستوطنات الجنوبية الواقعة في النطاق 0 - 7 كيلومترات من حدود قطاع غزة، ولسكان المستوطنات الشمالية في نطاق 0 - 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية.

وأضاف ان تمديد إخلاء السكان من المستوطنات الجنوبية والشمالية سيستمر حتى 31 أغسطس 2024.

وتواصل "إسرائيل" عدوانها الهمجي على قطاع غزة منذ الـ7من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.