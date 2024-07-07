"العمل الحكومي" في غزة تنعى الشهيد الغصين

فلسطين اليوم

نعت متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد 7 يوليو 2024، وكيل وزارة العمل المهندس إيهاب الغصين، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً بعد استهدافه من طائران الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر.

إليكم نص بيان النعي كاملاً:-

بيان نعي القائد الشهيد المهندس/ إيهاب ربحي الغصين "أبو عبد الرحمن"

"مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، تنعى متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم:

القائد الشهيد المهندس/

م. إيهاب ربحي الغصين "أبو عبد الرحمن"

وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة

الذي ارتقى إلى العلا بعد استهدافه من طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل مباشر، حيث استشهد رحمه الله مع مجموعة من أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي هذا المقام فإننا نزف قائداً حُكومياً، حيث عمل في العديد من المواقع الحكومية والوطنية المختلفة، وله مسيرة حافلة ومليئة بالتّضحيات والمواقف المشرّفة، حيث كان مثالاً للإخلاص والتفاني في عمله وخدمته لأبناء شعبنا الفلسطيني.

استشهد م. إيهاب الغصين ليلتحق بزوجته وابنته اللتان قتلهما جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قصفٍ سابقٍ بمنزل كانتا نازحتين فيه بعد أن قصفت طائرات الاحتلال ودمرت منزلهم غرب مدينة غزة بشكل كامل.

وإننا إذ نحتسب م. الغصين شهيداً؛ فإننا نؤكد أن ارتقاء قيادات العمل الحكومي لن يثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في دورنا الأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان الوحشي.

نسأل الله تعالى له الرحمة والقبول والجنة، ولشعبنا الفلسطيني الكريم ولذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل للجرحى والمصابين

الحرية لأسرانا في سجون الاحتلال

التحية لشعبنا الفلسطيني العظيم

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

7 يوليو 2024م