غنيم: لن يكون هناك تهاون في التلاعب بقضية المياه

فلسطين اليوم

أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، متابعة الخطة الهادفة إلى تنظيم عمل صهاريج المياه المعتمدة، لضمان التزامها بشروط السلامة والحفاظ على حياة المواطنين، وعدم استغلالهم كما حدث في بعض التجمعات، نتيجة الأزمة المائية التي تشهدها بعض المناطق بما يضمن حصولهم على المياه بالجودة والسعر المناسبين.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماعا للجنة المتابعة المكلفة والمكونة من ممثلي المؤسسات الشريكة والمتمثلة في مؤسسة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والضابطة الجمركية، وجهاز الشرطة.

وبحث اللقاء، بشكل مفصل الأهداف الرئيسية للحملة التي تركز بشكل أساسي على التقليل من أزمة نقص مياه الشرب في فصل الصيف في المناطق والتجمعات الأكثر احتياجا، والمناطق المرتفعة التي لا تصل إليها المياه، بسبب ارتفاع درجات الحرارة من جهة، والتقليصات التي يقوم بها الاحتلال من جهة أخرى، وما يقع على عاتق المواطن من مسؤولية التأكد من سلامة الصهاريج المستخدمة في عمليات نقل المياه الصالحة للشرب ومطابقتها للشروط الصحية.

وأوضحت سلطة المياه أنها قامت في السنوات الماضية بإعداد خطة متكاملة تضمنت شروطا واضحة لصلاحية هذه الصهاريج، ومدى مأمونيتها من خلال تحديد نطاق عمل الصهاريج، والتأكد من تعبئة المياه من نقاط التعئبة الآمنة وتفريغها في مناطق التوزيع المعتمدة والمدرجة بموجب تصريح النقل الممنوح لمالك الصهريج.

وشددت على التأكد من عدم تجاوز الحد الأعلى لسعر كوب المياه المنقول بالصهاريج والذي تم تحديد الأسعار الاسترشادية بشأنه من قبل سلطة المياه.

وأضافت سلطة المياه أنها بالتعاون مع جهات الاختصاص ستبدأ بحملة متابعة وملاحقة للمخالفين من أصحاب الصهاريج في محافظات الضفة الغربية كافة، تُعنى بتزويد المياه من مصادرها المختلفة، مع تركيز أكبر على التجمعات التي تعتمد بشكل كبير على الصهاريج نتيجة النقص المائي كما في محافظات بيت لحم، والخليل، ورام الله، مشيرة إلى ضرورة توجه أصحاب الصهاريج إلى جهة الاختصاص وحصولهم على الأوراق اللازمة كافة من تصريح النقل وشهادة الفحص والمعاينة، وكذلك تأكد المواطن من وجود الأوراق اللازمة كافة مع الصهريج والمصرح بها والمتعلقة بمكان التعبئة والجهة المخصصة له.