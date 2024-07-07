استشهاد ايهاب الغصين وكيل وزارة العمل في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفاد مراسلنا، اليوم الأحد، باستشهاد ايهاب الغصين وكيل وزارة العمل في قطاع غزة ومسؤول العمل الحكومي في شمال القطاع منذ أشهر في غارة طالته غرب مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على مدرسة تؤوي نازحين، أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين.

وتواصل "إسرائيل" عدوانها الهمجي على قطاع غزة منذ الـ7من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.