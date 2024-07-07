تظاهرات ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بانتخابات مبكرة

فلسطين اليوم

تظاهر مئات "الإسرائيليين"، اليوم الأحد، أمام منازل 18 مسؤولا وفي عدة شوارع رئيسية، للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو وعقد انتخابات مبكرة.

وبحسب وسائل اعلام عبرية، بدأت الخطوات الاحتجاجية تحت ما سُميّ بـ"يوم التشويش"، بتظاهرات أمام منازل وزراء بينهم وزير الجيش يوآف غالانت، ووزيرة النقل ميري ريغيف، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، وأعضاء كنيست من الائتلاف الحاكم، قبل أن يغلق المتظاهرون طرقا ومفارق في مراكز المدن الرئيسية.

ومن المتوقع أيضا تنظيم مسيرات في القدس وتل أبيب في وقت لاحق من اليوم، كما أعلنت أكثر من 150 شركة في قطاع "الهايتك" وعدد من صناديق الاستثمار أنها ستسمح لموظفيها بالانضمام إلى الاحتجاجات.

وستتضمن الاحتجاجات، اليوم إغلاق شوارع بينها شارع "الشاطئ" 2 وشارع 4 وشارع 6، وذلك بهدف الضغط الجماهيري، من أجل وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى، وعقد انتخابات مبكرة.