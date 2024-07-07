نيابة الاحتلال ترفض طلب نتنياهو تأجيل تقديم شهادته على قضايا فساد

فلسطين اليوم

رفضت نيابة الاحتلال العامة، اليوم الأحد، طلب بنيامين نتنياهو، تأجيل شهادته في إطار محاكمته بمخالفات فساد خطيرة إلى آذار/مارس من العام المقبل، وأبلغت المحكمة المركزية أنها تطلب أن يقدم إفادته حتى موعد أقصاه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وجاء في رد النيابة على طلب محامي نتنياهو بتأجيل إفادته، أن مرحلة تقديم طعون محامي الدفاع يجب أن تبدأ بعد الأعياد اليهودية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وأن مهلة من أربعة أشهر تُمنح للمتهمين "مدة طويلة للغاية".