لبنان: حزب الله يستهدف قاعدة "نيمرا" غربي طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، صباح اليوم الأحد، قصفها قاعدة "نيمرا" غرب طبريا، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لقائده العسكري ميثم العطار، الذي تم استهدافه أمس، في قرية شعث (قضاء بعلبك)، أثناء تنقله في سيارته.

وذكرت المقاومة، أنّ قاعدة "نيمرا" المستهدفة هي إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية.

كذلك، استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية في موقع "الراهب" بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها.

وفي بيان نشرته، أفادت بأنّ استهدافها لموقع "الراهب"، يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة"