مقتل ضابط "إسرائيلي" بوحدة الهندسة بـ"حدث صعب" بغزة

فلسطين اليوم

قتل ضاط في جيش الاحتلال وأصيب جندي آخر، اليوم الأحد، في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ضابطًا بوحدة الهندسة من منطقة "ساجور" في الشمال المحتل، قتل في حدث صعب في قطاع غزة، فيما أصيب جندي آخر بجراح خطيرة.

ومنذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، وحتى الخميس الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 9 ضباط وجنود في جبهات القتال في قطاع غزة والضفة وشمال فلسطين المحتلة.