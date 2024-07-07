مسيرات تضامنية مع فلسطين في روما ولندن

فلسطين اليوم

شهدت العاصمة الإيطالية روما، والعاصمة البريطانية لندن، السبت، تظاهرتان للتضامن مع فلسطين ودعما لشعبها أمام جرائم الاحتلال.

واحتشد المتظاهرون في ميدان "ريبوبليكا" وسط روما، رغم الظروف الجوية السيئة، منددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبممارساتها التعسفية ضد سكان الضفة الغربية.

ووصف المتظاهرون العدوان الإسرائيلي على غزة بـ"الإبادة الجماعية"، مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في سجون إسرائيل، رافعين لافتات متضامنة مع الشعب الفلسطيني، وأطلقوا كذلك هتافات من قبيل "فلسطين حرة".

وإلى جانب روما، شهدت مدينة ميلانو، ثاني كبرى المدن الإيطالية، مظاهرة داعمة لفلسطين.

الى ذلك، طالب متظاهرون في العاصمة البريطانية لندن، السبت، الحكومة الجديدة بوقف بيع السلاح لإسرائيل.

جاء ذلك خلال مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف، تضامنا مع فلسطين ودعما لها أمام العدوان الاسرائيلي.

وأطلق المتظاهرون هتافات من قبيل "فلسطين حرة "، وطالبوا الحكومة البريطانية الجديدة بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتوقف عن تزويدها بالسلاح.

ومن بين المشاركين في التظاهرة، ستيف نورث، رئيس نقابة "Unison" التي تضم قرابة 1.4 مليون موظف وعامل في الإدارات المحلية، والذي قال إن جميع أعضاء نقابته يتضامنون مع كل من يكافح من أجل السلام والعدالة لصالح فلسطين حول العالم