الاتحاد الأوروبيّ يدين الخطوات الاستيطانيّة الإسرائيليّة: يجب وقف الإجراءات التي قد تؤدي لضمّ الضفة

فلسطين اليوم

أدان الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل بناء آلاف المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ودعاها للتراجع.

جاء ذلك في بيان صادر عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، غداة إعلان إسرائيل قرارها ببناء آلاف المستوطنات غير القانونية الجديدة في الضفة الغربية.

وقال بوريل: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة أيضًا سياسات نزع الملكية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

وشدّد على أنه "يجب وقف الإجراءات المستمرة الرامية إلى تثبيت الوقائع على الأرض، والتي قد تؤدي إلى الضم الفعلي للضفة الغربية".

وذكر المسؤول الأوروبي أن هذه التصرفات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، داعيا إسرائيل إلى التخلي عنها.

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي استيلاءه على 12 ألفا و715 دونما من أراضي الضفة المحتلة.

ويشهد الاستيطان في الضفة والقدس، ارتفاعا ملحوظا.