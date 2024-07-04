آيزنكوت: نحن في أقرب نقطة لاتمام صفقة تبادل الأسرى

فلسطين اليوم

على خلفية التقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين، قال رئيس الأركان السابق عضو الكنيست غادي آيزنكوت أننا في أقرب نقطة منذ تسعة أشهر للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى.

لكنه يرى أن نتنياهو قد يرفضها. مضيفا "للأسف أجد صعوبة في رؤية نتنياهو يرتقي إلى مستوى القيادة الاستراتيجية ويتخذ قرارا بوقف الحرب ومناقشة المصالح الوطنية لإسرائيل". وتابع قائلا"أجد صعوبة في رؤية نتنياهو يقبل الصفقة ويقنع سموتريش وبن جفير أن هذا هو الشيء الصحيح".

وقال ايزنكون إن نتنياهو مقيد بمصالحه شخصية وسياسية تفوق قدرته على إنقاذ دولة إسرائيل. إنه لا يتمتع بهذه القدرات القيادية - ولهذا السبب يجب استبداله".