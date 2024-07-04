مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائيّ

فلسطين اليوم

حذّر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، من أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمّرة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأعرب عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة، من جرّاء "عرقلة النزاع المستمر الوصول إلى معبر كرم أبو سالم".

وقال البرنامج الأممي في بيان عبر منصة "إكس": "مليونا فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وأرفق البرنامج مقطعا مصورا يظهر الطرود الغذائية التي يرسلها من مستودعه في قرية أبو رواش بمحافظة الجيزة المصرية إلى الأهالي في غزة.

ومنذ 9 أشهر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلّفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.