58 شهيداً خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان إلى 38011

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأنه استشهد 58 مواطناً وأصيب 179 آخرين في 4 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 38011 شهيد و87445 إصابة.

فيما أفاد الدفاع المدني بغزة، أن طواقمه انتشلت 5 شهداء ونقلت أكثر من 15 إصابة من مدرسة " موسى بن نصير" التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الدرج.

كما وأفاد الدفاع المدني باستشهاد امرأة وطفل وإصابة آخرين في غارات شنها الاحتلال على الشوارع والمرافق العامة وسط مدينة غزة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب 8 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة بمنطقة المشاهرة قرب محطة تمراز في شارع النفق بحي التفاح.

وتمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 3 شهداء و13 جريحا من منزل بعد استهدافه من طائرات الاحتلال يعود لعائلة زينو قرب مدرسة يافا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

واستشهد مواطنا على الأقل وأصيب 3 آخرين إثر قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما نسف الاحتلال مباني سكنية في حي الشجاعية وتصاعدت ألسنة الدخان بشكل كثيف.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب المنطقة الشمالية الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، ومخيم يبنا ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح، كما شهدت مدينة دير البلح تحليق مكثف لطائرات الاحتلال "الكواد كابتر".