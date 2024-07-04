بالفيديو اشتعال النيران في عدة مناطق شمال فلسطين بعد هجوم مركب من حزب الله

فلسطين اليوم

اشتعلت النيران في عدة مناطق شمال فلسطين المحتلة، بعد هجوم مركب شنه مجاهدو حزب الله اللبناني، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية، بحق لبنان وقطاع غزة.

ووفق وسائل اعلام عبرية، فإن صفارات الانذار دوت في اكثر من 100 موقع ومستوطنة شمال فلسطين المحتلة خلال ساعة.

مصدر في حزب الله لقناة لجزيرة: "إن هجماتنا الآن هي استكمال لعملية الرد على اغتيال القائد العسكري محمد نعمة ناصر".

وأضاف: "أطلقنا أكثر من 200 صاروخ من أنواع متعددة على مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان".