الصحة تُحذر من توقف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي وتُناشد العالم بالتدخل

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الصحة اليوم الخميس 4 يوليو 2024، بأنه خلال ساعات قليلة سيتم إيقاف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها: "حاليا تم ايقاف العمل في بعض الاقسام داخل مجمع ناصر الطبي".

وناشدت الصحة، جميع المؤسسات المعنية والأممية والانسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

يشار إلى أن مستشفى ناصر هو الرئيسي الوحيد المتبقي والذي يقدم الخدمة للمرضى بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة في محافظتي خان يونس ورفح، نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.