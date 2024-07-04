المقاومة الإسلامية في لبنان تشنّ هجوما واسعا على مواقع للاحتلال

فلسطين اليوم

شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف وقواعد عسكرية ومستوطنات تابعة للاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

وأوردت مصادر إعلامية أن "قواعد الاحتلال في الجولان السوري المحتل تتعرض لوابل كثيف من الصواريخ والسنة الدخان وأصوات الانفجارات تتصاعد من المنطقة".

ونشر نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان قرب طبريا جنوب الجولان السوري المحتل، بعد هجوم مركب من حزب الله.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن صفارات الإنذار دوّت بشكل واسع في مناطق مختلفة، شمال فلسطين المحتلة، وفي الجولان السوري المحتل؛ خشية من "تسلل" طائرات مسيرة من لبنان.

وأفادت بأن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 25 مستوطنة بالجليل الأعلى وسهل الحولة والجولان السوري المحتل. مشيرة إلى أنه "الهجوم الأكبر بالطائرات المسيرة على شمال فلسطين المحتلة منذ بداية الحرب".

من جهتها، قالت القناة 13 العبرية، إن "الشمال تحت النار، عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان خلال الدقائق الماضية".

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر أمني، قوله إن "حزب الله أطلق 10 طائرات مسيرة على الأقل باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

ونوهت إلى "سقوط مسيرات وصواريخ في مستوطنة كتسرين جنوب الجولان واشتعال النار في مناطق واسعة".

وذكر موقع "كود كود" العبري: "هناك عدة حوادث تم التبليغ فيها عن انفجار طائرات بدون طيار، التفاصيل في وقت لاحق".

ونبهت القناة 14 العبرية إلى أن "حزب الله يهاجم لمدة ساعة شمال إسرائيل بهجوم مشترك بالصواريخ والطائرات بدون طيار".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح مقتضب، إن صفارات الإنذار دوّت عدة مرات منذ صباح اليوم، بعد هجمات من جنوب لبنان بالطائرات المسيرة.