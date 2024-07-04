مستوطنون يضرمون النار في "تل أبيب" للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو

الساعة 11:10 ص|04 يوليو 2024
اغلاق طرقات
اغلاق طرقات

فلسطين اليوم

أضرم مستوطنون النار، وأغلقوا طرقاً عدة في مدينة "تل أبيب" للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، واجراء انتخابات مبكرة.

وطالب المستوطنون بإسقاط حكومة نتنياهو المتطرفة، التي وفق قولهم متجهة إلى تدمير "إسرائيل".

وتتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو، منها المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وأخرى بصفقة تبادل لوقف الحرب، وذلك في مدينة تل أبيب وبلدات ومواقع أخرى.

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