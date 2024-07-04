مستوطنون يضرمون النار في "تل أبيب" للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو

فلسطين اليوم

أضرم مستوطنون النار، وأغلقوا طرقاً عدة في مدينة "تل أبيب" للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، واجراء انتخابات مبكرة.

وطالب المستوطنون بإسقاط حكومة نتنياهو المتطرفة، التي وفق قولهم متجهة إلى تدمير "إسرائيل".

وتتواصل الاحتجاجات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو، منها المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وأخرى بصفقة تبادل لوقف الحرب، وذلك في مدينة تل أبيب وبلدات ومواقع أخرى.