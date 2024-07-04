أبرز عمليات سرايا القدس ضد الاحتلال خلال الساعات الماضية

فلسطين اليوم

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، موجز عملياتها ضد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن معركة "طوفان الأقصى".

إليكم موجز عمليات "سرايا القدس" خلال الساعات الماضية.

موجز عمليات سرايا القدس-الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ضمن معركة طوفان الأقصى بتاريخ ٣ تموز ٢٠٢٤ مـ:

▪️سرايا القدس: استهدفنا بقذيفة (RPG) جرافة عسكرية صهيونية من نوع (D9) عند مفترق "سوق الحلال" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

▪️سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون النظامي والثقيل تحشدات العدو الصهيوني المتمركزة عند تلة المنطار شرق حي الشجاعية

▪️سرايا القدس: دمرنا دبابة صهيونية من نوع "ميركافاه" بعبوة (ثاقب - خرقية) في محيط ملعب رفح البلدي وسط مدينة رفح.

▪️سرايا القدس: دمرنا دبابة صهيونية من نوع "ميركافاه" بعبوة (ثاقب - خرقية) في محيط ملعب رفح البلدي وسط مدينة رفح.

▪️سرايا القدس: فجرنا عبوة أرضية مزروعة مسبقا في آلية عسكرية صهيونية متقدمة عند شارع 10 جنوب تل الهوا في مدينة غزة.

▪️سرايا القدس: قصفنا مغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية.

▪️سرايا القدس: قصفنا بالإشتراك مع كتائب المجاهدين جنود وآليات العدو في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة بوابل من قذائف الهاون.

▪️سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف آلية عسكرية صهيونية ودك جنود العدو بقذائف الهاون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.