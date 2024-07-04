عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد وأدوا طقوسًا تلمودية.

وشددت سلطات الاحتلال من إجراءات على بوابات المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة بالقدس، وعرقلت دخول المصلين إليه، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين.

وتقتحم مجموعات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بشكل يومي على فترتين "صباحية ومسائية"، لترسيخ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.