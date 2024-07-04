متظاهرون مناهضون للحكومة يغلقون شارع أيالون في تل أبيب

فلسطين اليوم

أغلق متظاهرون إسرائيليون مناهضون للحكومة، صباح اليوم الخميس، شارع أيالون الرئيسي وسط تل أبيب.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن المتظاهرين يطالبون بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتتواصل التظاهرات والاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال، حيث يتهمها المتظاهرون بإهمال قضية الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة، وأنها تضحي بهم في سبيل أطماع بنيامين نتنياهو بالاستمرار بالحكم ورئاسة الحكومة.

من جهتها، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن وجود خلاف بين المنظومة الأمنية والقيادة السياسية في إسرائيل بشأن التقدم نحو إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأضافت الصحيفة أن مصادر أمنية عليا (لم تسمها) تتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحلفاءه المتطرفين بالتعاون لتخريب أي فرصة لصفقة جديدة وهدنة في غزة.

وأمس الأربعاء، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين، أن قطر أرسلت أمس الثلاثاء إلى حركة "حماس" تعديلات جديدة على المقترح الأميركي لصفقة تبادل.

في حين نقلت قناة كان الإسرائيلية عن مصادر، أن حماس أضافت شرطًا جديدًا إلى المفاوضات، وهو انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا.

في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنهم سيدرسون رد حركة حماس وسيتعاملون مع الوسطاء بذلك.