الاحتلال يهدم 9 مساكن في قرية بيرين شرق الخليل

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسعة مساكن في قرية بيرين، شرق الخليل.

وأكد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، أن جرافات الاحتلال هدمت تسعة مساكن من الطوب والصفيح تعود للمواطن: يوسف الحنجوري، وعلي القاضي، ويوسف العجلوني، وانس برقان، واسماعيل محمد برقان، وفايز الفقير، واسعد يوسف برقان، ويعقوب اسحاق برقان، وسعيد برقان.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هدمت سلطات الاحتلال في النصف الأول من عام 2024، نحو 318 منزلا ومنشأة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء عمليات الهدم 632 مواطنا منهم 292 طفلاً و199 امرأة.