بايدن يرفض الانسحاب من السباق الرئاسي والحكام الديمقراطيون يتعهدون بدعمه

فلسطين اليوم

أعلن جميع حكام الولايات الأميركية الديمقراطيين دعمهم الرئيس جو بايدن في سعيه للحصول على ولاية ثانية. وجاء ذلك خلال اجتماعهم مع بايدن عقب أدائه الكارثي في المناظرة أمام دونالد ترامب.

واعتبر ويس مور حاكم ولاية ميريلاند أن الحكام أبدوا دعمهم الكامل للرئيس، في حين أكد تيم فالز حاكم ولاية مينيسوتا أن بايدن، رغم تقدمه في السن، لا يزال قادرا على تحمل مسؤوليات المنصب.

من جهتها، أكدت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول استمرار بايدن في السباق للفوز، بينما أظهرت غريتشن ويتمير حاكمة ولاية ميشيغان دعمها القوي له عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض لنفي تقارير تفيد بتزايد الشكوك حول استمرار بايدن في السباق الرئاسي، إذ نفى المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس وجود أي نية لإنهاء حملة الرئيس الانتخابية، مؤكدا أن بايدن ملتزم بالفوز في الانتخابات المقبلة.

وبدوره، أكد بايدن أمس الأربعاء عزمه البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024، موضحا في اجتماعاته مع النواب الديمقراطيين وحُكام الولايات أنه ما زال يتمتع بالكفاءة اللازمة للترشح لفترة جديدة، رغم الأداء الضعيف الذي قدمه في مناظرة الأسبوع الماضي.

وأجرى بايدن مكالمة مع فريق حملته لطمأنتهم بشأن استمراره في السباق، وصرح في رسالة إلكترونية -كشف عنها لاحقا- بأنه "لا أحد يجبرني على الرحيل. لن أنسحب. أنا في هذا السباق حتى النهاية".

كما دعا أنصاره لتقديم الدعم المالي لهزيمة منافسه دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني.