مستوطنون يهاجمون مسافر يطا جنوب الخليل ويحرقون ممتلكات المواطنين

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون متطرفون، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، منطقة "خلة الضبع" في مسافر يطا، إلى الجنوب من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب عدد من المواطنين بجراح متفاوتة، واعتقل آخرون، بالإضافة لحرق وتحطيم عدة منازل ومركبات فلسطينية، في هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مسافر يطا.

وأوضح سكان محليون، أن قرابة الـ 200 مستوطن متطرف "مسلح"، هاجموا وبحماية قوات الاحتلال، منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في "خلة الضبع" بمسافر يطا، وسرقوا العشرات من رؤوس الأغنام.

وبيّنت المصادر أن الاعتداء بدأ بإطلاق الرصاص الحي صوب منازل المواطنين، عقب إحراق مساحات واسعة من حقول وأشجار فلسطينية مثمرة في منطقة "خلة الضبع".

ومنعت قوات الاحتلال، طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من الوصول للحريق واعتدت عليهم وحطمت مركبة الإطفاء.

واعتدى المستوطنون على أهالي "خلة الضبع" بالحجارة والهراوات، ما أدى لإصابة عددًا من الشبان والنساء والأطفال بجروح ورضوض، كما مُنعت سيارات الإسعاف من الوصول للمنطقة وإسعاف المصابين.

وأحرق المتطرفون اليهود، منزلين وحطموا نوافذ وأبواب منازل أخرى، بالإضافة لتحطيم عددًا من مركبات المواطنين، وإتلاف خلايا الطاقة الشمسية التي يعتمد عليها أهالي المنطقة لتوليد الكهرباء.