سلطات الاحتلال تهدم منزل عائلة شهيد شرق بيت لحم

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد محمد زواهرة، في قرية بيت تعمر، شرقي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وشرعت قوات الاحتلال الليلة الماضية، بهدم منزل عائلة الشهيد محمد عيسى زواهرة في قرية بيت تعمر، بعد اقتحامه ومحاصرته بعدة آليات وجرافات عسكرية.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال، دهمت برفقة جرافات عسكرية، قرية بيت تعمر، شرقي بيت لحم، وحاصرت منزل المواطن عيسى علي زواهرة، وفرضت طوقًا عسكريًا بالمنطقة وفي محيط المنزل، وشرعت بهدم منزل نجله الشهيد محمد.

وأفاد سكان محليون، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح عن المواطن عيسى زواهرة؛ والد الشهيد محمد.

ويوم 7 أيار/ مايو الماضي، أخطرت قوات الاحتلال، بهدم منزل والد الشهيد محمد عيسى زواهرة في بيت تعمر.

وفي 22 من شباط/ فبراير الماضي، نفذ الشقيقان محمد وكاظم زواهرة، والشاب أحمد الوحش، عملية عند حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيلي وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة، واستشهد محمد زواهرة وأحمد الوحش، وأصيب كاظم.