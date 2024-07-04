متظاهرون يعتلون مبنى البرلمان في أستراليا احتجاجا على تواصل الإبادة بغزة

فلسطين اليوم

اعتلى متظاهرون داعمون للقضية الفلسطينية، اليوم الخميس، سطح البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا، تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.

وأسدل متظاهرون من أعلى مبنى البرلمان لافتاتٍ كتب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

وقال أحد المتظاهرين من أعلى المبنى عبر مكبرات الصوت إنّ "إسرائيل" ترتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزّة، مضيفاً: "لن ننسى ولن نسامح وسنواصل المقاومة".

وفي الـ11 من أيار/مايو الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أنّ بلادها تدعم المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ما يعني الاعتراف بدولة فلسطينية، هو جزء من بناء "القوة الدافعة لتأمين السلام" في العدوان الذي تشنه "إسرائيل" على قطاع غزّة.

من جهته جدد المجلس اليهودي في أستراليا دعواته للحكومة الأسترالية في وقتٍ سابق، إلى استخدام كلّ الضغوط الدبلوماسية الممكنة، لوقف "إسرائيل" عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.