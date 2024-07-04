الأمم المتحدة: 9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

أفادت الأمم المتحدة، أنّ نحو 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزّة، نزحوا لمرّةٍ واحدة على الأقل، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، منبهاً إلى أن العدوان على غزّة يستمرّ في خلق "مزيدٍ من الألم والمعاناة".

وكشف مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو، أنّ نحو 1.9 مليون شخص يُعتقد أنّهم نزحوا في غزة، وأنّ 9 أعشارهم "نزحوا داخلياً مرّةً واحدة على الأقل، إن لم يكن ما يصل إلى 10 مرات، للأسف، وذلك منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وأشار دي دومينيكو إلى أنّ الأمم المتحدة، قدّرت أنّ "ما بين 300.000 و350.000 شخص ما زالوا في شمال غزة، لا يستطيعون الانتقال إلى الجنوب".

وأوضح أنّ من نزحوا في اليومين الماضيين/ لا يضافون بالضرورة إلى رقم النازحين، لأنّ كثيرين منهم هم نازحون بالفعل.

وقال دي دومينيكو إنّ "هؤلاء الأشخاص الذين نزحوا لديهم أحلام وآمال، وهي تتناقص شيئاً فشيئاً مع استمرار العداون على قطاع غزة".

وأضاف المسؤول الأممي، أنّه منذ بدء العدوان، تمكّن ما يُقدّر بنحو 110 آلاف شخص، من مغادرة قطاع غزة إلى مصر، قبل إغلاق معبر رفح في أوائل أيار/مايو الماضي، وبعضهم ظلوا في مصر وآخرون انتقلوا إلى دولٍ أخرى.

وقبل أيام، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنّ 250 ألف شخص مضطرون إلى النزوح من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، على الرغم من أنّه لا يوجد مكان آمن في غزة.