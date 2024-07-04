الاحتلال ينفّذ اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية.. والمقاومة تتصدى

فلسطين اليوم

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال ساعات الليل وحتى الفجر من اليوم الخميس، عدة عمليات اقتحام في مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تصدّي المقاومين.

وشهدت طولكرم، شمالي غربي الضفة الغربية، تصدياً للقوات الإسرائيلية المقتحِمة، إذ استهدفت كتيبة طولكرم في كتائب القسّام قوةً راجلةً عند دوار ثابت ثابت.

ودفع ذلك أفراد القوة الإسرائيلية إلى الهروب إلى الجيبات العسكرية، ليقوم المقاومون باستهداف الجيبات أيضاً، قبل أن يعودوا إلى قواعدهم بسلام.

في غضون ذلك، أوردت وسائل إعلام فلسطينية أنّ مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع، خلال اقتحامها مدينة طولكرم. كذلك، استهدف مقاومون القوات الإسرائيلية بصليات الرصاص خلال الاقتحام.

وتخلّل اقتحام طولكرم اعتقال الشاب سعيد الغزاوي من عزبة الجراد شرقي طولكرم. كما اعتقلت فلسطينية خلال الاقتحام.

وفي قلقيلية، شمالي غربي الضفة الغربية أيضاً، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، هما حمزة نوفل (بعد اعتقال 3 أشقاء له أمس) وإبراهيم متولي، لتنسحب لاحقاً من المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال قلقيلية من الحاجز الجنوبي، وحي زيد الشمالي في المدينة، وبلدة كفر لاقف شرقيها.

أما في نابلس، شمالي الضفة الغربية، فاندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة، حيث اقتحمت الأخيرة حارة القريون.

واقتحمت القوات الإسرائيلية المدرج الروماني في منطقة رأس العين في مدينة نابلس، ومنطقة فطاير من جهة جبل الطور. كما داهمت مسجد الخضرا في حارة الياسمينة خلال الاقتحام.

كما اقتحمت بلدة عقربا جنوبي نابلس، وبلدة سبسطية شماليها. ولاحقاً، انسحبت قوات الاحتلال تدريجياً من المدينة.

وفي وسط الضفة الغربية، وتحديداً في شمالي رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب أحمد شراكة، خلال اقتحام مخيم الجلزون.