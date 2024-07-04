الأرصاد: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة في فلسطين اليوم

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 4 يوليو 2024، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد في نشرة عبر صفحتها الإلكترونية: "إنه في ساعات المساء والليل، يكون الجو صافياً دافئاً نسبياً في المناطق الجبلية ودافئاً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.