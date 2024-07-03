إطلاق النار على شاب جنوب الخليل وإصابة مستوطن بعملية دهس

فلسطين اليوم

اصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم، برصاص مستوطن أثناء رعيه الأغنام، قرب السموع جنوب الخليل.

وافادت مصادر محلية، بإصابة الشاب محمد مسلم رمضان ابو الكباش 27 عاما، برصاص مستوطن اثناء رعيه الأغنام، في منطقة واد العلالي بالشموع.

واشارت المصادر إلى نقل الشاب المصاب لمستشفى يطا ،ووصفت الإصابة بالمتوسطة.

فيما اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة مستوطن في عملية دهس، قرب مستوطنة مقامة على أراضي السموع جنوب الخليل.

من جانبها ذكرت مصادر إسرائيلية أن مستوطناً أصيب في عملية دهس قرب بلدة السموع جنوب الخليل.

وأشار موقع إنقاذ بلا حدود الإسرائيلي، أن اسرائيلياً تلقى خبر عن إلقاء حجارة على مستوطنين وبعدها قدمت مركبة دهسته وفرت إلى السموع وأصيب بجراح في قدمه.