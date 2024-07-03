جيش الاحتلال يعترف بإصابة 24 جندياً خلال الساعات الماضية

فلسطين اليوم

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، بإصابة 24 جندياً خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 23 جندياً في قطاع غزّة، وسط اشتداد المعارك في القطاع خلال الأيام الأخيرة.

واعترف جيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، بمقتل جنديين، وإصابة 5 آخرين في استهداف جرى الاثنين لمقر قيادة جيش الاحتلال في منطقة "نتساريم" وسط القطاع، في حادث وصفه الإعلام العبري بـحدث صعب لم يحدث مثله منذ شهور.

يأتي ذلك في وقتٍ تنفذ المقاومة في غزّة، كمائن محكمة ضد جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في القطاع، موقعةً خسائر فادحة في صفوفه خلال معارك تركزت في الشجاعية ورفح..

ووافقاً لمصادر عبرية ، فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع ليصل إلى 674 قتيلاً، منهم 320 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.