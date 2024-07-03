طهران | وفد الجهاد الإسلامي يلتقي وزير التربية والتعليم العالي الإيراني

فلسطين اليوم

أكد مسؤول اللجنة التربوية بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الساحة السورية، أبو العبد مازن، أن مخيمات اللجوء والشتات دخلت المواجهة بشكل مباشر في معركة طوفان الأقصى، وتزينت بالشهداء.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التربية والتعليم العالي الإيراني رضا مراد صحرایی، ومدير عام التربية والتعليم في طهران علي رضا کریمیان، مع وفد عوائل الشهداء الفلسطينيين، الذي يضم عوائل شهداء الحركة من الساحتين السورية واللبنانية.

وخاطب أبو العبد، عوائل شهداء قطاع غزة، قائلاً: " لقد قدمتم بصبركم والرضى عن ربكم، أنموذجاً جديداً يقتدى به، وسيكون منهجاً، وستقرأه الأجيال القادمة.

وتوجه مسؤول اللجنة التربوية بحركة الجهاد، بالشكر للجمهورية الإسلامية في إيران، على حسن ضيافتهم، وتكريمهم لذوي الشهداء على الوجه الأكمل، مختصاً بالذكر جميع القيادات الإيرانية التي استقبلت الوفد الفلسطيني وسعت لراحته.

وعلى هامش اللقاء، أجرى وفد حركة الجهاد الإسلامي، زيارة إلى منزل قائد الثورة الإسلامية السابق، الراحل روح الله الخميني.