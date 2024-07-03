سرايا القدس تتقدم بالتهنئة من قيادة حزب الله باستشهاد القائد محمد ناصر

فلسطين اليوم

تتقدم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأسمى آيات التبريك والتهنئة للإخوة في المقاومة الإسلامية في لبنان باستشهاد القائد المجاهد محمد نعمة ناصر الحاج "أبو نعمة"، والذي ارتقى إثر عملية اغتيال غادرة في قضاء مدينة صور

وقالت سرايا القدس في بيان : "إننا قيادةً ومجاهدين نفتخرُ ونعتز بما قدّمه الشهيد الحاج أبو نعمة من دورٍ بارزٍ ومؤثر في دعم المقاومة الفلسطينية ومجاهدي سرايا القدس".

وأكدت سرايا القدس المضي بثبات على طريق القدس ومن ثم الارتقاء على يد المحتل بهذه الطريقة يدلل على أن الشهيد القائد الحاج أبو نعمة وإخوانه في المقاومة الإسلامية في لبنان كانوا خير من أحب فلسطين وأهلها وناصر شعبها ومقاومتها

كما أكدت أن دماء الشهيد الحاج أبو نعمة ستزيد من "عزيمتنا ومن عزيمة إخوانه على الاستمرار في هذا الدرب درب الجهاد والتضحية والعزة والكرامة".