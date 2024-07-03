بعد مطالبته بالانسحاب.. هاريس تؤكد: بايدن مرشحنا

فلسطين اليوم

أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أنها "فخورة" بترشحها على قائمة الرئيس جو بايدن، لمنصب "نائبة الرئيس"، وذلك في غمرة النقاش الدائر حول الحالة الصحية للرئيس الديموقراطي بعد أدائه الكارثي في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وتعليقا على الأصوات التي ارتفعت تطالب بايدن (81 عاماً) بالانسحاب من السباق الرئاسي وبأن تحل محله هاريس (59 عاما)، قالت نائبة الرئيس لشبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية "أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن"، مشددة على أن "جو بايدن هو مرشحنا. لقد هزمنا ترامب مرة وسنهزمه مرة أخرى".

وبدأت شخصيات بارزة في المعسكر الديموقراطي طرح تساؤلات علنية حول الحالة الصحية لبايدن، بعد أدائه الكارثي أمام ترامب في المناظرة التي جرت مساء الخميس.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة "سي ان ان" الثلاثاء أن 75% من الناخبين الذين استطلعت آراؤهم يعتبرون أن الحزب سيحظى بفرص أفضل في تشرين الثاني/نوفمبر، مع مرشح آخر غير بايدن، في نتيجة زادت من قلق الديموقراطيين.

ونال ترامب في الاستطلاع 49% من نوايا التصويت على المستوى الوطني مقابل 43% لمنافسه، وهو فارق لم يتغير مقارنة مع آخر استطلاع مماثل أجري في نيسان/أبريل.

وستكون نائبة الرئيس كامالا هاريس في موقع أفضل، حيث نالت 45% مقابل 47% للرئيس الجمهوري السابق.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن مقربين من الرئيس لاحظوا فترات جمود "أكثر تواترا" و"أكثر وضوحا" في الأشهر الأخيرة، بالتناوب مع لحظات من اليقظة الذهنية التامة، على سبيل المثال في مواجهة الأزمات الدولية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار، إن طرح تساؤلات بشأن الحضور الذهني للرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة والذي تراجعت طلاقته ولياقته هو أمر مشروع، مؤكدة في الوقت نفسه أن البيت الأبيض لا يخفي أي معلومات في ما يتصل بالحال الصحية للرئيس.