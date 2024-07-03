"الجامعة العربية" تعقد يوم الخميس دورة غير عادية لبحث مواجهة جرائم الإبادة الجماعية

فلسطين اليوم

أعلنت الجامعة العربية، أنها ستعقد يوم غد الخميس، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني.

وقال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، في تصريح لوكالة "وفا" اليوم الأربعاء، إن الاجتماع سيبحث الحراك العربي، خاصة وأنه سينعقد في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة، وفي ظل قرارات حكومة الاحتلال التي تهدف إلى منع تجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث التوسع الاستعماري الاستيطاني، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها.