فلسطين اليوم

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء3/7/2024م، مشاهد من ايقاعها قوة "إسرائيلية" في كمين شرق مدينة غزة

وعرض الفيديو الذي نشرته الكتائب عبر قناتها في التليجرام، مشاهد لعملية تخطيط ورصد وتنفذ الكمين بدقة والذى أوقعت فيه "الكتائب" قوة إسرائيلية تحصنت داخل بناية في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وصباح اليوم، أكدت الكتائب في بلاغ عسكري تمكن مجاهدو القسام وبإسناد ناري من الهجوم على مقر قيادة عمليات قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بالأسلحة المناسبة مما أدى إلى إيقاع عدد من أفراد الموقع بين قتيل وجريح، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلائهم

ولليوم الـ271 لحرب الابادة "الاسرائيلية" على قطاع غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها العسكرية قصف واستهداف جنود وآليات الاحتلال "الاسرائيلي" في كافة محاور التوغل والتقدم في القطاع، والتى شهدت تصاعداً فيها خاصة في مدينة رفح وحي الشجاعية حيث العملية البرية التى أعلن جيش الاحتلال عن تنفيذها في هذه المناطق والتى أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد واصابات العشرات من المواطنين.